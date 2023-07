Giaveno, genitori (e nonni) in azione per rimettere a lucido la scuola Maria Ausiliatrice

Al MAG Scuola Maria Ausiliatrice di Giaveno sono stati giorni di intenso lavoro per gli insegnanti e alcuni genitori volontari che si sono occupati della tinteggiatura di alcuni ambienti e della risistemazione degli spazi in vista dei cambiamenti previsti a partire dal prossimo anno scolastico. Un gruppo armato di pennello, rulli, secchi di vernice, teli e tutto l’occorrente per dare una bella pulita e colorata alle aule.



Mamme, papà e nonni si sono resi operativi con un grande spirito di servizio e collaborazione per la scuola. Una sorta di “corvèe” che ha visto protagoniste le famiglie degli allievi già presenti in scuola che con questo impegno hanno voluto rappresentare il loro ringraziamento per quanto fatto dall’istituto per i loro figli. Spiegano dalla scuola Maria Ausiliatrice di Giaveno.



“Un ringraziamento alle famiglie che ci hanno aiutato, alla ditta Massola per la consulenza fornita per la tinteggiatura e alla Tecno Casa Giaveno di Gioana per aver fornito il materiale Cromology per dipingere le aule, la mensa e il salone primaria”. La ricetta per l’attività è stata: vernice, pennelli e tanto ma tanto olio di gomito. Adesso è il tempo delle vacanze poi un nuovo impresso in una scuola decorata e pulita per il nuovo anno.