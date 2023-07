Grugliasco lancia il tour virtuale del parco culturale Le Serre per far scoprire le novità dell'estate

Grugliasco lancia il tour virtuale per far scoprire il parco culturale Le Serre

Il Parco Culturale Le Serre di Grugliasco accoglie l’estate con una serie di novità per chi lo visita. Volete conoscerle con noi? Il nostro tour virtuale inizia a pochi passi dall’ingresso, in Via Tiziano Lanza, dove il muro di cinta esterno è stato oggetto di un recente intervento di asportazione di parte della rasatura e della verniciatura, non più ben ancorate alla superficie. I tratti scrostati sono stati stuccati e riverniciati, anche se le continue piogge delle scorse settimane e la forte presenza di umidità di risalita che caratterizza l’area perimetrale non permettono di ottenere un risultato ottimale nella tinteggiatura e di rendere risolutiva l’opera.

Se vi capita di passeggiare da queste parti la sera, dalle 21.30 fino alle 3 di notte, sbirciando dal cancello di ingresso al parco potete notare un’altra novità: i colori e le immagini proiettate su alcune delle pareti esterne di Villa Boriglione grazie ai gobos della ditta Proietta. Una moltitudine di macchie colorate su una delle ville storiche della Città di Grugliasco.

Ci spostiamo dentro al parco, dove saranno svolti lavori di manutenzione del marciapiede che circonda Villa Boriglione ed è stata ripristinata, dopo un intervento di pulizia e impermeabilizzazione, la vasca dei pesci, in cui in futuro si spera di poter installare un filtro che consentirà il ricircolo d’acqua. A pochi metri da qui, nei prossimi giorni arriverà una colonnina per la ricarica delle e-bike, una struttura dotata dei principali attrezzi per la manutenzione e di una pompa per pneumatici con attacco universale, utile a chi dovesse trovarsi con un mezzo in panne. Un altro piccolo passo nel percorso di sostenibilità ambientale che la Società Le Serre sta portando avanti con l’amministrazione comunale, anche incentivando l’utilizzo di mezzi di mobilità alternativa.

L’attenzione e la cura per il parco non possono mettere in secondo piano la piantumazione di nuovi esemplari. Per questo, dopo la recente messa a dimora delle piante acquistate da chi ha aderito al progetto “Dona un albero”, in fondo all’area, dove si trova l’edificio “La Nave”, saranno interrate lavande e viburni tini, sempreverdi che sopportano bene anche le temperature rigide.