L'alveare di Grugliasco festeggia i suoi primi 7 anni di attività

Nato a maggio 2016 per offrire alla comunità grugliaschese prodotti a km 0 (e a filiera corta), l'Alveare Grugliasco ha raggiunto in questi giorni l'importante traguardo di 7 anni di attività.

Per festeggiare questo momento, l'Alveare Grugliasco ha organizzato, per Martedì 4 Luglio 2023 alle ore 20, un "GiroPiadina" insieme al suo produttore Il Pirata della Piada!

La cena si terrà nella sede dell’associazione "L’Isola che non c’è", in via Lanza 32 a Grugliasco, luogo che ospita anche le distribuzioni settimanali dei prodotti locali tutti i martedì pomeriggio.