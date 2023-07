Nel Torinese fino a giovedì c'è il sole, ma non mancheranno i temporali

Il contrasto tra un'estesa area depressionaria sul nord Europa e l'alta pressione sul nord Africa porta correnti occidentali umide ed instabili all'altezza del Mediterraneo settentrionale. Di conseguenza nonostante giornate per lo più belle e soleggiate non mancheranno rovesci e temporali.

A Torino quindi avremo questa situazione: da oggi a giovedì 6 luglio

Cielo sereno o poco nuvoloso per buona parte delle giornate. Aumento della nuvolosità sui rilievi nelle ore pomeridiane con isolati rovesci o temporali, che in serata e nottata potrebbero estendersi anche alle pianure adiacenti, in particolare stanotte. Giovedì potrebbe esserci una instabilità più diffusa anche alle pianure.

Temperature stazionarie, le massime saranno con valori compresi tra 28 e 30 °C, locali punte sui 31 °C. Minime tra 18 e 20 °C.

Venti in generale assenti o deboli variabili e a regime di brezza. Possibili forti raffiche durante i temporali.

Da venerdì 7 luglio

Gradualmente la depressione scandinava si ritrarrà verso nord lasciando spazio all'avanzata dell'alta pressione sul Mediterraneo. Ciò comporterà una riduzione dell'instabilità e un aumento delle temperature per quella che potrebbe essere una nuova ondata di calore per la prossima settimana.

Meteo Torino http://www.datameteo.com/meteo/meteo_Torino