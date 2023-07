Ricerca personale per hotel e villaggi vacanza al mare e montagna di DOC scs

D.O.C. s.c.s., offre contratto a tempo determinato in regola di euro 1.900 al mese, vitto e alloggio gratuito.

D.O.C. è un'impresa sociale specializzata nella progettazione, organizzazione e gestione di attività in ambito turistico, sociale ed educativo, che rivolge i propri servizi a persone di età e condizioni differenti, in particolare ai minori e a quanti vivono in contesti di fragilità personale e sociale.