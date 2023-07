Moncalieri accoglie il Festival del Cibo di Strada di Rolling Truck Street Food in occasione di Fuori Campo

Rolling Truck Street Food Festival fa sosta a Moncalieri, in piazza Caduti per la Libertà. Ad aspettarvi, da venerdì 7 a domenica 9 luglio, i migliori Food Truck nazionali ed internazionali e tanta buona musica: l’appuntamento è per venerdì dalle 18.00 a mezzanotte, mentre sabato e domenica si fa festa dalle 11.00 a mezzanotte… No stop!

Oltre all’ottimo cibo dei Food Truck, durante tutto il weekend prenderà vita in città una fitta programmazione di concerti dal vivo, con artisti e band di grande richiamo nazionale e internazionale.

FOOD TRUCK E SPECIALITÀ PER TUTTI I GUSTI

Tantissime le proposte tra cui scegliere, a cominciare dai sapori tipici della nostra gustosa Italia: gli arrosticini abruzzesi e le olive ascolane di ”Mangia e Bevi”; pane e panelle, pane cunzato e con milza, mini arancini, cassatine e cannoli siciliani riempiti al momento da “I sapori di Sicilia”; un salto in centro Italia per lo gnocco fritto con salumi o Nutella di “Che Gnocco On The Road”, oppure da “Pan Pan” per pan tometta, pan tartufo e pan pork.

Non mancherà il gusto inconfondibile del mare e della cucina partenopea con le proposte del “Belle&Buon Truck” come frittura di pesce e Cuzzetiello Napoletano, mentre i “The Bears Brothers” propongono i loro club-sandwich gourmet e “Al Toskano” si preparano panini di grani antichi con maiale affumicato.

Bastano pochi passi ed eccoci immersi nei sapori e nei profumi internazionali: “voliamo” in Messico con “Awakte Zaperoco” che propone tacos, nachos e burritos; ci spostiamo da “Churritos” per chi non vuole rinunciare ai dolci e ama questa tipica proposta della cucina spagnola e latino-americana, i mitici churros.

A dissetare queste calde serate di luglio ci penseranno “La Spritzeria” e “la Giardinetta” con ottimi vini e cocktails.

Per gli amanti della birra, infine, ci sarà solo l’imbarazzo della scelta tra le tante proposte di birre artigianali, dalle bionde alle rosse.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI

L’evento è organizzato da Nova Eventi e Patrocinato dal comune di Moncalieri; la partecipazione gratuita.

Ulteriori informazioni sono disponibili tramite mail (info@novaeventi.it) oppure attraverso i seguenti canali ufficiali:

Sito internet: www.rollingtruckstreetfood.net

Facebook: https://www.facebook.com/RollingTruckStreetFood

Instagram: https://www.instagram.com/rolling.truck.street.food/