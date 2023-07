Temporali e pioggia in arrivo, il meteo di domani

(Adnkronos) - Niente caldo africano, almeno per ora, ma temporali e pioggia in arrivo previsti per la giornata di domani sull'Italia. Le previsioni meteo a cura degli esperti de ilmeteo.it parlano infatti di un flusso instabile proveniente dal nord Europa. Per martedì 4 luglio previsto quindi al nord dapprima più sole e poi, entro sera, temporali da ovest verso est. Al centro sempre un po’ instabile sulla dorsale appenninica, mentre al sud qualche piovasco in Basilicata.