Dal 12 luglio inizia il nuovo servizio di raccolta differenziata a Castellamonte, Cuorgnè, Rivarolo, Salassa e Valperga

Mercoledì 12 luglio parte il nuovo servizio di raccolta differenziata per gli utenti dei Comuni di Castellamonte, Cuorgnè, Rivarolo, Salassa e Valperga.

Chi abita in case singole o fino a 4 unità abitative dovrà esporre i vecchi bidoni vuoti in modo che gli operatori di Teknoservice possano ritirarli e sempre dalla stessa data bisognerà utilizzare esclusivamente i nuovi mastelli.

E’ bene sottolineare che i rifiuti contenuti nei vecchi bidoni non saranno più raccolti. Nel frattempo, si invitano gli utenti che ancora non hanno ritirato i loro kit per la differenziata a farlo nel più breve tempo possibile presso l’infopoint nella sede Teknoservice di Castellamonte, in strada del Ghiaro inferiore 16: l’orario di apertura è dalle 9 alle 13 dal lunedì al sabato, festivi esclusi.

Occorre presentarsi muniti di tessera sanitaria e, nel caso di persone non intestatarie della Tari, di foglio di delega debitamente compilato e firmato e fotocopia della tessera sanitaria del delegante. Il modulo può essere scaricato dal sito web di Teknoservice (www.teknoserviceitalia.com), da quello dei Comuni e dalla pagina facebook @ccafaladifferenzateknoservice.