Migranti nell’ex casa di riposo ‘le Soleil’? Bibiana dice no per la seconda volta

L’ex casa di riposo Residence ‘le Soleil’, nel centro storico di Bibiana, è stata nuovamente scelta come possibile sede di un centro di accoglienza destinato a 50 immigrati. Già lo scorso anno era stato avviato l’iter procedurale per ospitare nella struttura di via Vittorio Veneto 17 una cinquantina di minorenni stranieri. La manifestazione d’interesse era stata presentata in Prefettura da una cooperativa sociale torinese. “Su questo nuovo progetto, come su quello dello scorso, anno l’Amministrazione comunale ha espresso alla Prefettura un parere negativo e convocheremo per fine luglio un incontro pubblico in cui si possano esprimere anche i cittadini” afferma il sindaco di Bibiana, Fabio Rossetto.

Il sindaco chiarisce anche che si tratta i due progetti diversi: che la cooperativa sociale è nuova e che questa volta non viene specificata l’età degli immigrati.

Il parere negativo dell’Amministrazione non è vincolante per la Prefettura e si baserebbe sulla mancanza nel progetto di strategie di integrazione sociale e lavorativa: “La percentuale di stranieri nel paese arriva all’11%, mentre la media nazionale si ferma al 9%. Fortunatamente, in questi anni, sono arrivati in modo graduale e non abbiamo riscontrato criticità. L’inserimento di 50 persone in un paese di poco più di 3.400 abitanti è però impossibile” sottolinea il sindaco.