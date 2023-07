Come proteggere al meglio una proprietà privata: ecco quali dispositivi acquistare e installare

Le misure preventive adottate per evitare che una proprietà privata venga violata, non sono mai abbastanza. Per far fronte alla spiacevole eventualità che dei malintenzionati forzino la serratura allo scopo di derubare, si possono applicare delle nuove tecnologie da combinare insieme così da aumentare in maniera significativa il livello di sicurezza di un qualunque ambiente. Per saperne di più: ecco quali dispositivi acquistare e installare grazie a cui un proprietario può stare sereno.

Un sistema di antifurto

Uno dei dispositivi più efficaci da poter acquistare e installare è sicuramente un sistema di antifurto. Prima di procedere però con la scelta finale, bisogna verificare le esigenze dell’ambiente della proprietà privata da proteggere, contando gli accessi disponibili e le stanze presenti all’interno. Eventualmente potrebbe esserci anche uno spazio esterno da dover mettere in sicurezza, ragion per cui avvalersi di ottimi antifurti con sensori antieffrazione è una mossa intelligente.

Questo discorso vale sia per le porte che per le finestre, specie quelle più visibili; per queste ultime è consigliato applicare uno strato protettivo per evitare che vengano forzate. Fortunatamente esistono tantissimi tipi di sistemi di antifurto, i quali possono essere confrontati comodamente online: scegli comunicatorino.com per il tuo antifurto a torino, e ti assicurerà un prodotto di qualità adatto a ogni requisito. Ma per fare alcuni esempi pratici: di seguito alcuni dei principali modelli di antifurto.

Antifurto wireless

Uno dei modelli più venduti tra i sistemi di antifurto è quello il cui funzionamento avviene senza fili, ma con collegamento wireless. Infatti, le frequenze radio vengono trasmesse in maniera efficace ai componenti di questo moderno sistema.

Antifurto filare

Più tradizionale e altrettanto richiesto sul mercato lo è l’antifurto filare, poiché assicura un’alta qualità. Il suo funzionamento è dovuto alla corrente la quale passa attraverso i fili, ma si può stare tranquilli su questo perché non ci sarà un'interruzione del sistema in caso di blackout.

Una porta blindata

Tra i dispositivi più efficaci quando si tratta di aumentare il livello di sicurezza per una proprietà privata, c’è senza dubbio una porta blindata da installare. Una volta verificata la classe antieffrazione di un determinato modello di porta blindata, si può comprendere qual è la tipologia che fa al caso proprio. Per non sollevare dubbi, si specifica che la classe antieffrazione è una misura preventiva effettuata allo scopo di comprovare la qualità di una porta blindata, simulando uno scasso.

Adatta per chi abita internamente in un condominio, la porta blindata può essere acquistata e installata per proteggere il palazzo oppure soltanto il proprio appartamento. Infatti, la porta blindata per interni per essere forzata richiede un tempo troppo elevato e degli strumenti particolarmente rumorosi. Inoltre, riesce ad assicurare persino degli alti valori di isolamento termico e acustico.

Chi abita in un quartiere isolato o in una villetta, ha necessariamente bisogno di una porta blindata per esterni, la quale può anche essere combinata con un sistema di antifurto e dei sensori in grado di rilevare i movimenti. Se invece la proprietà privata da mettere in sicurezza è un ufficio, significa che una porta blindata con vetro antiscasso è la soluzione ideale, poiché presenta un design il quale non esclude la visibilità dall’esterno. In aggiunta alla porta blindata si possono applicare ulteriori dispositivi, tra cui le serrature a doppia mappa o a cilindro europeo.

Un sistema di videosorveglianza

Un sistema di videosorveglianza permette di ottenere la trasmissione video e audio in tempo reale, così da monitorare costantemente ciò che accade attorno alla proprietà privata in questione. Volendo si può anche accedere alle immagini da remoto, e queste ultime saranno sicuramente ad alta definizione così come il materiale video. A seconda delle dimensioni di uno spazio si può decidere di espandere il sistema installando quante più telecamere conviene avere a disposizione, in modo da verificare che qualunque area sia effettivamente al sicuro.