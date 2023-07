Smartphone pieghevoli: il futuro della telefonia anche se ancora troppo costosi nel 2023

La notizia dell’avvento degli smartphone pieghevoli risale al 2018, eppure molti di noi si sono chiesti: ci servirà davvero un telefono di questo genere?

La risposta è "forse".

Chi opera con il proprio smartphone solo per le sue funzioni base e non ha tante pretese potrà continuare a utilizzarlo per gli anni a venire. Sono però molti gli appassionati di tech che hanno iniziato a prendere nota di tutte le potenzialità di questi nuovi dispositivi. Scopriamo insieme cosa li rende diversi dagli smartphone tradizionali.

Smartphone pieghevoli: schermi potenziati anche per i casino online

Gli smartphone pieghevoli, o foldable, si dividono in realtà in due categorie: quelli a libro e quelli a conchiglia. I primi, come si evince dal nome, si piegano lungo la loro verticale come accade nei libri. Ciò significa che, quando viene aperto del tutto, le dimensioni dello schermo di questo tipo di smartphone raddoppiano. In questo caso il dispositivo si trasforma in un vero e proprio tablet portatile utilizzabile con un pennino o una tastiera.

Ciò offre vantaggi non da poco che possono andare a influire su molti ambiti della nostra vita. In primis, un display così grande sempre a portata di mano ci permette di usufruire di tutti i nostri servizi di intrattenimento preferiti in qualsiasi momento.



Grazie a questi schermi non c’è infatti più bisogno di avere sottomano computer, tablet o televisione per guardare film e serie tv o seguire partite di calcio. Le grandi dimensioni si prestano anche molto bene al mondo dell'intrattenimento. Il nostro telefono può così trasformarsi in una console che ci consente di godere al massimo della sempre più elevata qualità grafica dei giochi scaricabili dai principali app store e delle slot machine oggi disponibili nei migliori casino online con un'ambientazione e una modalità di gioco anche dei tavoli live, in grado di offrire esperienze di gameplay immersive. L'utente, sempre grazie allo schermo potenziato di questi nuovi telefoni portatili, potrà sentirsi avvolto dalla grafica e dagli effetti sonori di giochi con jackpot. I migliori casinò in rete, inoltre, consentono di giocare in streaming con la possibilità di interagire con un croupier in carne e ossa: un display raddoppiato renderà ancora più vivida la partita tra l'utente e l'operatore del tavolo verde.

La nostalgia dei telefoni a conchiglia

In confronto agli smartphone pieghevoli a libro, i vantaggi di quelli a conchiglia sembrano meno evidenti. Questi telefoni, infatti, si chiudono su sé stessi in orizzontale, diventando quindi molto piccoli e ricordando la forma dei cellulari pieghevoli con cui siamo cresciuti. Parte del loro appeal sta proprio nell'elemento nostalgia, dato che uniscono funzionalità di ultima generazione con linee che richiamano, a volte, quelle dei telefoni dei primi anni 2000.



Ma, oltre al fattore estetico, alcuni vantaggi sono effettivamente presenti. Prima di tutto, questi smartphone occupano poco spazio e sono quindi perfetti per chi non vuole uscire con la borsa o chi effettua attività, come alcuni sport, che non gli permettono di portare con sé oggetti ingombranti. Il loro piccolo display esterno permette anche di ricevere ed effettuare telefonate senza dover aprire il telefono.

Chiudendosi su sé stesso, questo tipo di smartphone protegge inoltre lo schermo, cosa utilissima se il dispositivo entra spesso a contatto con oggetti o superfici che potrebbero danneggiarlo.

I prezzi degli smartphone pieghevoli nel 2023 sono ancora molto elevati e questo li rende prodotti di nicchia. Sembra però che il futuro della telefonia mobile sia rappresentato proprio da questo tipo di prodotto che unisce design e como