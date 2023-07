Sport |

Basket, Simone Pepe ancora tra i punti di forza della nuova Reale Mutua

Continua a prendere forma il roster 2023-24 della squadra, che sarà guidata sempre da coach Franco Ciani

Continua a prendere forma il roster della Reale Mutua Basket Torino 2023/2024, che vuole continuare il suo percorso sullo stesso binario dell’ottima ed emozionante stagione appena disputata.

Il Club è felice di comunicare che l’atleta Simone Pepe vestirà nuovamente la canotta gialloblù nella stagione 2023/2024. Guardia classe 1993, Pepe si è rivelato uno dei principali terminali offensivi della squadra di coach Franco Ciani: nella regular season 2022/23 ha segnato 13 punti di media in 24.6 minuti di utilizzo, tirando con il 38% da tre punti e l’83% ai liberi. Ha toccato quota 20 punti in sette partite, con un massimo stagionale da 27 punti e cinque triple nella vittoria al Pala Gianni Asti contro la Vanoli Cremona, nella sesta giornata di campionato. Dichiarazione di Simone Pepe: “Sono felicissimo, era la mia priorità rimanere a Torino e sono davvero contento di poter continuare il lavoro che avevamo iniziato nella scorsa stagione”.

