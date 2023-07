Reale Mutua Fenera Chieri ‘76: ecco lo staff per il 2023/2024

Un gradino ritorno, cinque novità e tante conferme. La Reale Mutua Fenera Chieri ‘76 ha definito tutte le caselle dello staff che affiancherà coach Giulio Cesare Bregoli alla guida della prima squadra nella stagione 2023/2024, la sesta del club in A1.

Accanto a Gerardo Daglio, promosso da assistente a secondo allenatore, ci saranno due nuovi assistenti. Uno è in realtà un volto già conosciutissimo: Marco Rostagno. Torna al ruolo già svolto per quattro anni dopo una stagione nel massimo campionato francese con il Venelles, di cui in primavera è divenuto primo allenatore conducendolo fino alle semifinali dei play-off scudetto. L’altro è una novità non solo per Chieri ma per la pallavolo italiana: Kento Hayashi, già tecnico delle nazionali nipponiche giovanili con esperienze maturate anche negli Stati Uniti.

Un altro volto nuovo è l’addetto alle statistiche. Si tratta di Arthur Cohen, nato in Francia e con diversi anni di lavoro in Spagna.

Confermatissimi la team manager Valentina Torrese e il preparatore atletico Davide Partegiani, attualmente impegnati con le nazionali giovanili.

Nell’area sanitaria continueranno il loro lavoro il medico sociale Alessandra Barazzotto, il medico di squadra Diego Contro, e i fisioterapisti Giorgia Valetto e Gianfranco Cumino. A loro si aggiungono Marco Brun, che va a rafforzare il settore fisioterapico, e la psicologa Vittoria Brai.

Non faranno più parte dello staff il viceallenatore Cristian Piazzese, l’assistente allenatore Alberto Bigarelli, l’addetto alle statistiche Antonio Amelio e il mental coach Roberto Merli. A tutti loro vanno un grosso grazie per il lavoro svolta in biancoblù, e un in bocca al lupo per le sfide future.

«Prima di tutto saluto e ringrazio Cristian, Alberto, Antonio e Roberto per l’ottimo lavoro svolto, un lavoro di qualità che ha contribuito alla nostra crescita – le parole del direttore sportivo Max Gallo – Do il bentornato a Marco, un gradito ritorno: è cresciuto con noi e ci fa piacere riaverlo nello staff. E do il benvenuto ad Arthur e Kento per questa nuova esperienza italiana. Siamo contenti di averli con noi, sono due ottimi professionisti che porteranno il loro bagaglio di esperienza e anche un pizzico di cultura dei loro paesi».