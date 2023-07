Mobilità pulita, Torino seconda città in Italia: in Europa si piazza al sedicesimo posto

Una Torino sempre più green. Almeno in termini di mobilità. E’ quello che emerge dalla classifica 2023 di Clean Cities: il capoluogo piemontese si classifica al secondo posto (dietro a Milano) delle città per mobilità condivisa elettrica.

Gli indicatori sono quelli della disponibilità di bici e monopattini, ma anche di auto elettriche ogni 1.000 abitanti o colonnine elettriche. Ma non solo: fa da parametro anche la percentuale di bus a zero emissioni sul totale della flotta.

“Torino è tra le 100 città europee che si candidano a diventare climaticamente neutra entro il 2030. Cambiare il modo di muoversi in città è uno dei pilastri delle azioni che mettiamo in campo per raggiungere l’ambizioso obiettivo. Siamo soddisfatti che le classifiche rispecchino il lavoro che stiamo portando avanti per creare una città sempre più vivibile” è il commento di Chiara Foglietta, assessora alla Mobilità e ai Trasporti del Comune di Torino.

Buono anche il riconoscimento europeo, con Torino che si piazza al sedicesimo posto in una classifica che vede il dominio di Copenaghen e Oslo, oltre a Parigi.