Amara sorpresa al centro anziani di Lucento, sbarre tagliate e furto: “Siamo stufi”

Un buco piccolo piccolo tra le sbarre della finestra, per entrare dentro al locale e rubare tutto il possibile. E’ l’amara sorpresa dei frequentatori della bocciofila di via Brusa 5, in zona Lucento. Un centro di ritrovo per anziani che ha subito la visita dei ladri, capaci di portarsi via monetine, merendine e bibite.

Furto eseguito con destrezza

Il furto è stato eseguito con destrezza: i ladri hanno seghettato le sbarre metalliche alle finestre, le hanno piegate e grazie a uno spazio ridotto si sono introdotti nel locale. Tra i danni commessi, anche il danneggiamento del portoncino della bocciofila. Tra gli anziani che frequentano il centro regna lo sconforto.

Rabbia e sconforto degli anziani

“Il nostro comitato consiglia di denunciare sempre, ma lo sconforto per queste continue spaccate è tanto in città e riguarda tutti i quartieri” afferma Federica Fulco, presidente del Comitato TorinoinMovimento.

“Il sospetto - conclude - è che possa esserci un collegamento con i camper presenti in zona e le occupazioni tra Strada Altessano e corso Lombardia, a pochi metri dal luogo in cui è avvenuto il furto”.