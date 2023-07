Sorteggiato il calendario del campionato: la Juve parte a Udine, il Toro ospita il Cagliari. Derby all'ottava giornata

Con il sorteggio del calendario, è stato tolto il velo al prossimo campionato di calcio, che inizierà nel weekend del 19-20 agosto. Per la Juve di Allegri in cerca di rivincite debutto a Udine, mentre il rinnovato Toro di Juric partirà ospitando il Cagliari neopromosso.

Questa la prima giornata: Bologna-Milan; Empoli-Verona; Frosinone-Napoli; Genoa-Fiorentina; Inter-Monza; Lecce-Lazio; Roma-Salernitana; Sassuolo-Atalanta; Torino-Cagliari; Udinese-Juventus.

Il derby all'ottava giornata

l derby della Madonnina Inter-Milan e Juventus-Lazio sono i due big match della quarta giornata di Serie A, mentre la stracittadina della Mole sarà in programma all'ottava giornata, l'8 di ottobre allo Stadium, mentre il ritorno si disputerà il 14 aprile 2024 all'Olimpico Grande Torino.

Le altre supersfide in cartello

Milan-Juve è in celdnario alla nona giornata, mentre il derby d'Italia Juve-Inter si giocherà alla tredicesima, con il Napoli campione in carica che farà visita allo Stadium al quindicesimo turno, il 10 dicembre. I partenopei chiuderanno il girone di andata ancora a Torino, ospiti della banda Juric il 7 gennaio 2024. Per la Juve ultimo avversario della prima parte di campionato sarà la Salernitana all'Arechi.

Conclusione della serie A il 26 maggio con Atalanta-Torino e Juve-Monza.