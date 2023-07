Colpo al supermercato di corso Montecucco per tre rapinatori, ma gli agenti arrivano e li arrestano

Gli uomini delle forze dell'ordine, infatti, nel pomeriggio di mercoledì sono intervenuti per un presunto furto in un supermercato di corso Montecucco. Arrivati sul posto, trovano una persona che corrisponde alla descrizione fornita dalla segnalazione: si tratta di un 22enne con addosso un paio di scarpe da ginnastica uguali a quelle rubate pochi istanti prima dal negozio, mentre in tasca ha un prodotto di cosmetica, anche lui frutto di rapina. Il giovane, infatti, per riuscire a fuggire aveva spintonato il personale addetto alla sicurezza.

Ma il malvivente non era solo: con lui, anche altre due persone che avrebbero partecipato all’azione aggredendo un secondo addetto alla sicurezza. Per la precisione avrebbero colpito il malcapitato con pugni e graffi utilizzando anche delle bibite in lattina. Entrambi sono stati rintracciati in via Marsigli, dove sono stati arrestati.