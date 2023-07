Inseguimento rocambolesco tra Grugliasco e Torino finisce contro una barriera automatica

L'alt ignorato, la fuga e l'inseguimento che, solo per la capacità degli agenti della Polizia Locale di Grugliasco e per fortuna, la mattina di martedì 4 luglio, non ha provocato feriti al confine tra Grugliasco e Torino sud tra una Alfa Romeo 147 nera e un pattuglia della Polizia locale di Grugliasco.

La corsa è iniziata verso le 11, in strada del Gerbido, all'altezza di corso Allamano, dove gli agenti della volante della Locale avevano intimato l'alt alla macchina, con tre persone minorenni a bordo: l'autista, l'accompagnaote e una ragazza con un bambino di 2 anni, tutti bosniaci, di etnia rom. Per tutta risposta, però, il guidatore ha premuto il piede sull'acceleratore e ha tentato di fuggire proseguendo in strada del Gerbido imboccando corso Moncialieri, via Sibona, fino in corso Tazzoli (già sul territorio di Torino) dove solo una sbarra automativa e una manovra azzardata del conducente, ha permesso al veicolo di fermarsi sotto la barriera, infrangendo il parabrezza, ma non ferendo i passeggeri.