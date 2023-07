Paura al carcere di Torino: detenuto dà fuoco a un materasso e si barrica dentro la cella

La scorsa notte, poco dopo le 2, un detenuto di origine nordafricana che si trovava presso il Padiglione B del carcere di Torino ha dato fuoco a un materasso per poi barricarsi all'interno della propria cella, impedendo così agli agenti di polizia penitenziaria di mettere in sicurezza tutte le persone presenti nell'area.



Nonostante il tentativo di fare ostruzione, gli agenti sono riusciti a far defluire gli occupanti della sezione facedoli accedere al cortile passeggio e allo stesso tempo, è stato possibile recuperare anche il responsabile di questa situazione, nonostante la resistenza fatta anche con una branda e alcuni oggetti che aveva a portata di mano.



Le fiamme sono state domate con un estintore. Ma questo non impedisce ai rappresentanti sindacali dell'Osapp di ribadire come il carcere di Torino stia "diventando un vero e proprio girone dantesco dell’inferno. Il personale di polizia penitenziaria è allo stremo delle forze a fronte degli eccessivi carichi di lavoro dovuti ad una gravissima carenza di personale. Siamo speranzosi che prima o poi qualcuno sia delle istituzioni che del Dap ci ascolterà".