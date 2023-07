A Effetto Notte, una proiezione per sostenere le attività dell’Istituto di Candiolo-IRCCS

Venerdì 7 luglio, alle 22, “Effetto Notte”, l’Arena Estiva del Museo Nazionale del Cinema (Cavallerizza Reale, Cortile della Manica del Mosca), ospita una serata a favore della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro per sostenere l’Istituto di Candiolo IRCCS. Il programma prevede un’introduzione del direttore del Museo Nazionale del Cinema Domenico De Gaetano, in dialogo con il dottor Carlo Luigi Turco, direttore dell’Ovarian Cancer Center, che illustrerà le attività dell’Istituto, e a seguire la proiezione di Laggiù qualcuno mi ama (Italia 2023, 128’, DCP, col.) di Mario Martone.

L’incasso della serata sarà devoluto alla Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro per sostenere le attività dell’Istituto di Candiolo-IRCCS.