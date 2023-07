Fermata Paradiso, Iannò (Torino Libero Pensiero): "Chiamatela Purgatorio"

“E’ da , che la scala mobile esterna sud della metro Paradiso è fuori servizio. Le scuse dell’Amministrazione sui continui guasti delle scale mobili sono ormai una barzelletta: mancano i pezzi di ricambio, manca la copertura delle scale, ci vuole molto tempo per ricevere i pezzi. Visto che la scala mobile in questione sta per festeggiare il secondo compleanno, chiedo qual è il vero problema. Tra l’altro erano curiosamente apparsi dei cartelli, in cui si affermava che la scala era ferma per manutenzione programmata e il ripristino sarebbe avvenuto il 19 giugno. Che non è regolarmente avvenuto e sono pure scomparsi i cartelli. Altro che Paradiso, benvenuti in purgatorio!” così il consigliere di Torino Libero Pensiero, Giuseppe Iannò.