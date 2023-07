Calciomercato, D'Ambrosio vicino alla Lazio

(Adnkronos) -

Danilo D'Ambrosio è vicino a diventare un giocatore della Lazio. I procuratori del difensore e il club biancoceleste sono al lavoro per trovare l'intesa definitiva con la settimana prossima che potrebbe essere decisiva per la chiusura dell'affare. Il giocatore è attualmente svincolato dopo la decisione da parte dell'Inter di non rinnovare il contratto scaduto lo scorso 30 giugno.

Il Milan piazza lo scatto per arrivare a Christian Pulisic. I rossoneri sono da tempo in trattativa con il Chelsea per il talento offensivo americano, in scadenza di contratto nel 2024, e nelle ultime ore hanno aumentato l’offerta. La proposta rossonera adesso è arrivata a 22 milioni di euro bonus compresi (18 milioni di parte fissa e 4 di bonus): una cifra che si avvicina alla richiesta dei Blues. Il Chelsea ha in mano anche una proposta del Lione di 25 milioni di euro, la richiesta della società inglese, ma il giocatore sta spingendo per trasferirsi a Milano e, come riportato anche da Sky UK, c'è ottimismo per l'esito positivo della trattativa. Dopo Romero, si tratterebbe di un altro rinforzo offensivo per Pioli e di sicura caratura internazionale. Sarebbe anche il secondo arrivo dal Chelsea dopo quello di Loftus Cheek.

Ma i movimenti in attacco non si limitano a Pulisic: il Milan ha offerto ad Alvaro Morata un quadriennale da 4 milioni di euro a stagione. Lo spagnolo, che ha ancora tre anni di contratto con l’Atletico Madrid, ha una clausola di rescissione da 10 milioni di euro (12 circa compreso le tasse). I rossoneri dunque cercano la quadra per l’operazione complessiva, tra appunto valore della clausola e ingaggio. Morata ha anche offerte dall’Arabia, ma preferirebbe rimanere in Europa. Capitolo Chukwueze: i rossoneri hanno già l’accordo con l’esterno nigeriano e lavorano per trovare un’intesa con il Villarreal, che non ha ancora risposto all’offerta presentata nelle scorse ore.

A centrocampo, invece, il Milan tratta a oltranza con l’AZ Alkmaar per raggiungere l’intesa per il cartellino di Tijjani Reijnders, centrocampista classe 1998: al momento però c’è ancora c’è ancora una distanza di 5 milioni di euro tra la proposta dei rossoneri e la richiesta dell'AZ che si è alzata a 25 milioni. Per quanto riguarda Musah, invece, il Milan ha già l'accordo con il centrocampista americano ma non ancora quello con il Valencia.

Resistono i nomi di Marcel Sabitzer e Renato Sanches per quanto riguarda il calciomercato della Roma. Ma spunta anche un nome nuovo nelle idee giallorosse: si tratta di Scott McTominay. Un nuovo rinforzo di spessore a centrocampo è una delle priorità della Roma. Sfumata la trattativa per il ritorno di Davide Frattesi, ormai nuovo acquisto dell’Inter di Simone Inzaghi (la Roma che vantava il 30% sulla rivendita incasserà 9.6 milioni di euro oltre a 1.5 nel caso in cui si verificassero tutti i bonus), la società giallorossa continua a lavorare per rinforzare il centrocampo in vista della prossima stagione.

Un nome sempre presente nella lista degli uomini mercato della Roma è quello di Marcel Sabitzer, 29enne centrocampista austriaco del Bayern Monaco che nell’ultima stagione ha giocato con il Manchester United; così come Renato Sanches, sempre il Psg apra al prestito.

Ma c’è anche un nome nuovo nelle idee giallorosse: si tratta di Scott McTominay, classe 1996 di proprietà del Manchester United. Nell’ultima stagione lo scozzese è stato impiegato, tra tutte le competizioni, in 39 occasioni (3 gol e 1 assist). In attesa di capire se si sbloccherà la trattativa con il West Ham per riportare in Italia Gianluca Scamacca – che ha già dato l’ok ai giallorossi –, in casa Roma potrebbe tornare forte l’interesse per lo svincolato Adama Traoré, sui cui il Milan, altro club interessato all’esterno offensivo ex Wolverhampton, non sta affondando.

Sempre più vicino il rinnovo del contratto con il Napoli per Giovanni Di Lorenzo. Il capitano azzurro, tra i protagonisti dello scudetto, è a un passo dal prolungamento del proprio accordo con il club di Aurelio De Laurentiis. Resta solo da definire la durata della nuova intesa con l'esterno destro toscano: al momento ballano quattro o cinque anni, mentre sono state già definite invece le cifre.