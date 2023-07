Cultura, il progetto "Nati per leggere" arriva anche a Grugliasco

Il “Progetto Nati per leggere Piemonte libri e coccole” presenta “Cultura per crescere”, appuntamenti speciali per famiglie con bambini dagli 0 ai 6 anni. L'iniziativa “Coloriamo una storia” si terrà lunedì 10 luglio alle 17 preso il centro per famiglie COS in via Fratel Prospero 41.