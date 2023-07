Sopralluogo alle Vallette dei magistrati: "Il carcere di Torino non permette la rieducazione"

I suicidi

"I carcerati - ha aggiunto - vivono in celle che non rispettano gli standard della Corte Europea: i bagni privati sono senza acqua calda, molte docce non funzionano ed in molti casi non c'è luce naturale che arriva ".

Al Lorusso e Cutugno sono ospitate persone di 40 nazionalità diverse: il 40% della popolazione carceraria è straniera, una percentuale più alta della media italiana. "È anche complesso - ha proseguito Locati - mettere nella stessa cella persone di lingue diverse. Il carcere di Torino non permette la rieducazione. È un modo non decoroso di scontare la pena".



"La situazione critica del carcere Lorusso e Cotugno di Torino è nota da tempo e al centro di numerose iniziative parlamentari. Ora il sopralluogo nella struttura di una delegazione formata da esponenti di Magistratura Democratica, dalla garante comunale dei detenuti Gallo, da rappresentanti di Antigone, della Camera Penale di Torino e di Giuristi democratici ha messo in luce come le condizioni non siano compatibili con la funzione rieducativa. Continuiamo a chiedere da mesi in tutte le sedi cosa intenda fare il governo sulla situazione delle carceri italiane, di cui il Lorusso e Cotugno è un esempio e certamente non la struttura in condizioni peggiori. Perché aldilà dei proclami, finora il governo non ha prodotto assolutamente nulla", commenta la vicepresidente dem del Senato, Anna Rossomando.