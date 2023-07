Basket |

La Reale Mutua 2024 prende forma: conferma anche per Luca Vencato per ritentare la scalata in A1

Dopo la sconfitta in finale, i gialloblu ripartono dalla A2, ma il roster sta pian piano completandosi: il play lo scorso anno viaggiava a quasi 6 assist di media a partita

Conferma per Luca Vencato alla Reale Mutua Torino per il 2023/2024

Cadere e rialzarsi immediatamente. Nel basket come nella vita. Ecco perché in casa Reale Mutua continuano i movimenti per completare il roster in vista della stagione 2023/2024. E tra coloro che vestiranno di nuovo la casacca gialloblu ci sarà anche Luca Vencato, 28 anni, playmaker che già nello scorso campionato ha dato il suo contributo a coach Franco Ciani. L'ufficialità dell'accordo è arrivato proprio in queste ore. Durante la passata stagione Vencato ha prodotto medie di 7 punti, 4.1 rimbalzi e 5.8 assist a partita in regular season. Le sue statistiche negli ultimi playoff invece parlano di 6.7 punti, 4.3 rimbalzi e 6.5 assist a incontro. Uno dei leader nelle classifiche degli assist dello scorso campionato, ha registrato il suo massimo in carriera con 14 assist nella quinta giornata della stagione regolare contro Treviglio. "Sono contentissimo di poter continuare ad indossare e difendere i colori di Torino - dice Vencato -. Non vedo l’ora di rivedere tutti i tifosi al palazzetto e di continuare il cammino iniziato l’anno scorso tutti insieme! Questa è Torino!".

Massimiliano Sciullo

