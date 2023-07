Caso Zacà, ascoltato in tribunale a Torino il ministro Paolo Zangrillo

Il ministro della pubblica amministrazione Paolo Zangrillo ha testimoniato oggi in tribunale a Torino al processo per una presunta irregolarità alle elezioni comunali del 2020 a Moncalieri che vede come principale imputato Riccardo Molinari, capogruppo alla Camera della Lega e segretario piemontese del partito.

Il caso Zacà esploso nel 2020

La vicenda è legata alla figura di Stefano Zacà, storico esponente locale di Forza Italia che, dopo anni di militanza nel partito, aveva deciso di candidarsi con la Lega: il suo nome fu poi cancellato dalla lista con modalità che la procura ritiene illegittime.

Zangrillo ha spiegato che, da coordinatore di Forza Italia in Piemonte, contattò Molinari (suo omologo per la Lega) dicendogli "di valutare l'opportunità della candidatura di una persona che aveva cambiato partito a due mesi dalle elezioni. Io - ha aggiunto Zangrillo - espressi la mia posizione. Poi ognuno si assume la responsabilità delle proprie scelte".

Sentita anche Claudia Porchietto

Oltre a Molinari gli imputati sono Alessandro Benvenuto, segretario provinciale della Lega, e una terza persona legata al partito, Fabrizio Bruno.

Dopo il ministro Zangrillo in aula è intervenuta Claudia Porchietto, che all'epoca dei fatti era deputata di Forza Italia eletta nel collegio di Moncalieri, che ha riferito di un colloquio con Arturo Calligaro, storico esponente del Carroccio, in cui espresse i suoi dubbi sulla candidatura di Zacà.