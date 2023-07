Gran Madre, uno striscione appeso al cancello chiede la liberazione di due giovani arrestati in Ucraina

Uno striscione è apparso sui cancelli della Gran Madre di Dio di Torino in questi minuti, a seguito di una piccola manifestazione organizzata dai gruppi di sinistra come Osa, Cambiare Rotta e Rete dei Comunisti.



Sul lenzuolo bianco si può leggere "Libertà per i fratelli Kononovic. Solidarietà agli antifascisti in Ucraina. Ora e sempre resistenza".



Il riferimento è alla vicenda di due attivisti di sinistra, Mikhail e Alexander, che fanno parte dell'organizzazione Unione della Gioventù comunista leninista dell'Ucraina, dichiarata illegale e terroristica dal governo guidato da Zelensky.



Il loro arresto è scattato la notte del 6 marzo e l'accusa nei loro confronti è di essere spie russe e bielorusse.