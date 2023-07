Prima ondata di caldo di luglio, ma stasera temporali dal Pinerolese al Canavese

L'alta pressione di origine nordafricana si estenderà sul Mediterraneo occidentale a partire da domani, con il picco più caldo che interesserà il Nord Ovest nei primi giorni della prossima settimana. Tra oggi e domani ancora un po' di instabilità.

A Torino quindi avremo questa situazione:

Oggi venerdì 7 e domani sabato 8 luglio.

Cielo sereno o poco nuvoloso sulle zone di pianura durante il giorno. Sui rilievi ancora nuvolosità irregolare in aumento dal pomeriggio, con i primi rovesci o temporali che saranno presenti tra Alpi occidentali e settentrionali. In serata e in nottata alcuni temporali potranno estendersi anche alle pianure per il passaggio di una piccola perturbazione, anche se la predicibilità è piuttosto bassa. Indicativamente le aree interessate saranno le pianure dal pinerolese al canavese/torinese settentrionale, con possibile interessamento anche della città. Domani graduale miglioramento.

Temperature stazionarie oggi, in aumento da domani. Le massime saranno con valori compresi tra 28 e 29 °C, locali punte sui 30°C domani. Minime domani mattina intorno 20 °C.

Venti in generale assenti o deboli variabili e a regime di brezza sia oggi che domani.

Da domenica 9 luglio.

Pressione in aumento e di conseguenza anche il caldo, che raggiungerà il suo apice tra lunedì e martedì, almeno stando alle tendenze attuali. Il cielo sarà in prevalenza sereno o poco nuvoloso per velature per tutta la settimana. Non sono tuttavia esclusi locali ed isolati rovesci al pomeriggio o ore serali soprattutto sulle Alpi settentrionali per via di correnti instabili confinanti con un'area depressionaria sull'Atlantico al largo della Francia.

Temperature in forte aumento, con massime che tra lunedì e martedì raggiungeranno picchi di 34/35 °C, per poi calare leggermente da mercoledì. Minime oltre i 20 °C con valori fino a 23/24 °C. Ciò comporterà giornate piuttosto afose tra lunedì e martedì in cui fare attenzione per possibili colpi di calore.

