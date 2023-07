Van der Sar colpito da emorragia cerebrale: l’ex portiere della Juve in terapia intensiva

Edwin Van der Sar , ex portiere della Juventus , è ricoverato in terapia intensiva a causa di un’emorragia cerebrale che ha colpito il 52enne, mentre si trovava in vacanza su un’isola croata.

Van der Sar, alla Juve dal 1999 al 2001, dopo Angelo Peruzzi e prima di Gigi Buffon, ha disputato 88 partite con la Vecchia Signora, ed è al secondo posto come record di presenza con la maglia dell’Olanda. Con la Juventus vinse una coppa Intertoto nel 1999. Poche le gioie, tante le “papere”, come per esempio su un tiro di Nakata in una sfida decisiva contro la Roma, che costarono alla Juventus lo scudetto. Scivoloni che non hanno però scalfito la stima per il portiere, rimasto comunque nei ricordi dei tifosi bianconeri. Era in porta anche in occasione del "cucchiaio" di Francesco Totti, a Euro 2000. Passato suo malgrado alla storia.