Allarme metalmeccanico in piazza Castello: "In Piemonte il 40% delle fabbriche lavora ancora su motori endotermici"

I metalmeccanici scioperano e lanciano l'allarme in piazza Castello

Bandiere, megafoni e slogan. Il mondo sindacale metalmeccanico si è dato appuntamento anche in piazza Castello, questa mattina, in parallelo a 4 ore di sciopero, per chiedere una politica e una prospettiva che vada oltre le soluzioni di breve periodo. Perché il futuro è fatto di transizione e di rivoluzioni. E di tempo che passa.

"Non servono giardini pensili, ma valorizzare i lavoratori"

Fim, Fiom, Uilm e Fismic sono tra i sindacati presenti, al termine di una settimana in cui Stellantis e il mondo metalmeccanico sono state al centro delle cronache, tra annunci e progetti su Mirafiori. "Non servono fabbriche con giardini pensili, bisogna valorizzare il vero patrimonio delle aziende, che sono i lavoratori", spiega Barbara Tibaldi, segretaria nazionale Fiom. "Bisogna andare oltre quella che ormai è solo una narrazione cui le istituzioni fanno la ola".

"Sappiamo che il ministro Urso incontrerà nei prossimi giorni il ceo di Stellantis Tavares (lunedì, ndr), ma vorremmo sapere cosa ne sanno: devono parlare con noi sindacati - dice Rocco Palombella, segretario nazionale Uilm - e vorremmo che il Governo smettesse di fare annunci senza conoscere la situazione".

"Tutto il nord metalmeccanico, compresa Emilia e Marche, si è mobilitato con 4 ore di sciopero per chiedere attenzione al mondo industriale. Se il cambiamento non viene governato rischiamo si perdere pezzi e ci sono crisi che si trascinano da tempo", dice Ferdinando Uliano, segretario nazionale Fim Cisl.

"Il 40% delle fabbriche piemontesi è ancora indietro"

"Quello dell'auto è uno dei tempi principali: dopo gli incentivi all'acquisto dello scorso governo, che sono comunque importanti per aiutare le fasce meno abbianti, manca un supporto per i motori tradizionali - aggiunge - In Piemonte circa il 40% del tessuto è attardato, lavorando solo sull'endotermico e si rischia di perdere posti senza aggiungerne di nuovi". "Servono ammortizzatori adeguati e formazione - prosegue Uliano - perché servono nuove competenze. Basta con le dichiarazioni spot".

Lear, ma non solo, spiega Rocco Cutrì, segretario Fim Torino e provincia: "È una delle aziende simbolo delle produzioni endotermiche, legato a Maserati e senza avere la commessa per la 500 bev. È emblematica delle preoccupazioni del nostro territorio, compreso il calo del Tridente". La strategia delle Academy "può essere una risposta, anche nell'ottica di nuovi progetti come il Green Campus che vuole fare di Torino uno dei 4 centri europei per la ricerca. Ma non basta. Deve essere complementare alla produzione".

Bene le Academy, ma serve produzione

"Sulla Academy - dice Edi Lazzi, segretario provinciale di Torino per Fiom - è sempre meglio fare che non fare, ma il problema centrale del tessuto produttivo è la produzione. Altrimenti formiamo profili per un lavoro che non ci sarà più. Mettiamo il carro davanti ai buoi. Serve un progetto su Torino, magari puntando su tecnologie e rinnovabili. Ma poi gli annunci devono essere seguiti dai fatti".