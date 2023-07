Domani la Notte Bianca accende Nichelino: negozi aperti, bancarelle e musica

Non solo Stupinigi Sonic Park. Il grande evento musicale, iniziato con il concerto dei Simply Red, sta calamitando le attenzioni non solo dei residenti ma di tantissimi appassionati, però Nichelino offre anche altre opportunità di svago e divertimento, in questo inizio d'estate.

La Notte Bianca di via Torino

E' il caso della Notte Bianca di via Torino e piazza Di Vittorio, rimandata all'ultimo la scorsa settimana per via del maltempo, che è stata riprogrammata per domani, sabato 8 luglio.

A partire dalle ore 20 negozi aperti, bancarelle, gonfiabili, intrattenimenti, punti musicali. Sarà, insomma, un'occasione utile per accontentare tutti, grandi e piccoli.