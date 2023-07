Meloni stanzia oltre 3 mld per la sicurezza. Forza Italia: "A Torino briciole perché Lo Russo non si è mosso"

Il Governo Meloni ha stanziati 3 miliardi e 200 milioni per la sicurezza, ma Torino ha ottenuto solo briciole perché il "sindaco non batte i pugni sul tavolo". È questa l'allarme che arriva dal senatore di Forza Italia Roberto Rosso: "le altre città hanno denunciato il degrado, più di quello che ha fatto Torino, che non si è mossa adeguatamente. Ogni notizia viene sminuita".

"Non basta fare passeggiate, ma bisogna chiedere i fondi"

La scorsa settimana il sindaco Stefano Lo Russo ha fatto un sopralluogo a Barriera di Milano, in particolare nelle zone dello spaccio, da piazza Montanaro a corso Giulio Cesare. "I fondi - rincara Rosso - bisogna avere la capacità di chiederli, non basta fare le passeggiate. I parlamentari poi non sono mai stati coinvolti". E gli azzurri chiedono proprio un consiglio aperto sulla sicurezza in Circoscrizione 6, a cui affiancare anche una commissione comunale speciale sul tema.

"Per i problemi di Torino un commissario straordinario"

"Sono anni - ha spiegato il coordinatore cittadino Marco Fontana - che come partito diciamo che li ci sono problemi: ci è sempre stato risposto dal centrosinistra che era una questione di percezione. Ora il sindaco si sveglia perché non ha un governo dello stesso colore politico: è inaccettabile". "A Torino - aggiunge - ci vorrebbe un commissario straordinario che si occupi delle nuove povertà e delle altre criticità".

"Poca attenzione sulla 5 e 6"

"Il centrosinistra - chiarisce il consigliere comunale Domenico Garcea - ci accusa di sciacallaggio irresponsabile. Al contrario molti cittadini ci rimproverano di non denunciare abbastanza le condizioni di pericolo, di degrado e di insicurezza diffusa che sono costretti a vivere i residenti, non solo delle periferie, ma purtroppo anche del centro con le baby gang". "Sulle Circoscrizioni 5 e 6 c'è poca attenzione del sindaco e della maggioranza perché sono governate dal centrodestra" ha concluso Garcea.

Consiglio aperto in Circoscrizione 6