Valle e Gallo (Pd): "Le liste d'attesa sono la Caporetto della giunta Cirio"

Vuoi prenotare una colonscopia con il servizio sanitario regionale? A Torino e in tutta la Provincia non puoi, non c’è disponibilità. Bisogna andare a Cuneo, ma il 14 aprile del 2024! Un’ecografia muscolotendinea? Niente da fare su Torino, c’è posto a Ivrea il 6 marzo del 2024. E il 2024 è il numero che torna quasi sempre quando provi a prenotare una visita o un esame tramite il Cup unico regionale. Una visita dermatologica? Prima disponibilità alle Molinette il 23 agosto del 2024, altrimenti si va a Rivarolo l’11 marzo del ‘24 o a Ceva il 5 febbraio del 2024. Visita oculistica? L’11 luglio del 2024, altrove in provincia di Torino come nel resto del Piemonte inutile cercare. L’Ecocolordoppler TSA lo si fa il 21 giugno del 2024 al Mauriziano, così la gastroscopia, sempre al Mauriziano il 28 giugno del 2024, oppure al San Luigi il 23 settembre ancora del 2024. Va meglio per la risonanza magnetica alla colonna: 18 settembre di quest’anno al centro medico Fisio. Così per l’ecografia transvaginale il 23 agosto del 2023 al poliambulatorio Ausiliatrice.

«Non ci stancheremo mai di far conoscere i veri tempi di attesa della sanità regionale, che smentiscono le narrazioni ‘straordinarie’ di Cirio e Icardi. È esperienza quotidiana di tutti i piemontesi la difficoltà di prenotare visite ed esami in tempi ragionevoli. Trovare posto prima del 2024 è sempre più arduo e sono innumerevoli i casi in cui non è possibile prenotare perché non ci sono disponibilità. L’alternativa è una sola: il privato. Lo confessa un medico del Mauriziano ad un paziente che per dei nei a rischio necessita di periodiche visite di controllo che non riesce a prenotare: “I dermatologi sono troppo pochi, il nostro primario va in pensione, non si sa chi lo sostituirà, quindi le agende sono chiuse. Si cerchi un dermatologo privato”. Tutto questo spiega perché nella graduatoria sui LEA la nostra Regione in cinque anni è passata dal primo al settimo posto. Inutile nascondersi dietro al fatto che anche in passato c’è sempre stato il problema delle liste di attesa: vero, il Piemonte andava male anche con Bresso e Chiamparino ma mai così male come con Cirio e Icardi».