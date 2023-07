Uno scatto, una storia: Eve Arnold

Eve Arnold vero nome Eve Cohen nasce a Filadelfia nel 1912, in Pennsylvania da genitori ebrei russi immigrati. L'infanzia è caratterizzata dalle ristrettezze economiche, ma i genitori le garantiscono comunque una buona istruzione.

Nel 1943 decide di lasciare la facoltà di medicina e si trasferisce a New York dove trova lavoro all'interno in uno stabilimento che si occupa dello sviluppo di fotografie da rullini e negativi.

La fotografia era un mondo che la affascinava da anni, ma prima di allora non si era mai messa alla prova anche a causa del peso, del costo e della dimensione delle prime attrezzature fotografiche.

Nel corso di sei settimane nel 1948, impara le abilità fotografiche dal direttore artistico di Harper's Bazaar Alexey Brodovitch presso la New School for Social Research di Manhattan. Sposa Arnold Schmitz (in seguito Arnold Arnold) nel 1941.