Cede una soletta in uno stabile Atc di via Ghedini: ferita una donna

Paura questa mattina in via Ghedini 12/15 a Torino: in uno stabile gestito dall'Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte centrale si ha ceduto una soletta che consente l'accesso al vano scale degli alloggi. Nell’incidente è rimasta lievemente ferita una donna.

La signora, assegnataria di un alloggio, ha riportato lievi contusioni medicate sul posto dai sanitari del servizio di emergenza. Al fine di garantire la sicurezza degli occupanti, il funzionario dei vigili del fuoco, in collaborazione con il tecnico comunale, ha provveduto a interdire l'utilizzo e l'accesso al passaggio interessato.

In via Ghedini si sono prontamente recati i responsabili del servizio manutenzione del condominio, i tecnici dell'ATC con i dirigenti del patrimonio immobiliare e del servizio tecnico, insieme al presidente dell'ente Emilio Bolla. "Sono intervenuti i Vigili del Fuoco per una verifica dell'accaduto - spiega Emilio Bolla - e il nostro servizio manutenzioni ha subito messo in sicurezza la struttura per consentire l'accesso l'accesso provvisorio agli alloggi. Già nella giornata di lunedì della prossima settimana - ha aggiunto Bolla - interverremo per ripristinare definitivamente il danno e per svolgere ulteriori accurati controlli sulla stabilità dell'edificio”.