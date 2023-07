Un cavallo imbizzarrito e una donna ferita, portata in ospedale. E’ il bilancio della sfilata per la festa patronale di Ivrea: ieri sera il cavallo che trascinava una carrozza ha sbandato più volte in corso Massimo D’Azeglio, urtando anche una vetrina di un negozio.

L’animale ha colpito una spettatrice, che ha riportato contusioni a una gamba ed è stata portata in ospedale. Le sue condizioni non sono state giudicate gravi.