Modello FBasile Academy, Fratelli Basile guarda al futuro: “Connessione con il territorio e formazione la nostra forza” [VIDEO]

Guardare al futuro, sapendo cogliere le sfide e i cambiamenti del settore. Farlo in sinergia con il territorio, in un aggiornamento continuo.

Sono questi i capisaldi della Carrozzeria Fratelli Basile, all’indomani della chiusura della seconda edizione di FB Academy. Un percorso virtuoso, che ha permesso di rinnovare la sinergia tra formatori e allievi, tra istituzioni e lavoratori.

A redarre un bilancio della seconda edizione dell’Academy interna è Alessandro Basile, direttore di produzione della carrozzeria: “E’ importante imparare dalle esperienze passate per costruire un futuro sempre più strutturato. Quello che ci ha fatto migliorare quest’anno, rispetto alla passata edizione dell’Academy, è stata l’idea di coinvolgere sempre più i formatori: è importantissimo imparare per insegnare”.

“Abbiamo notato un coinvolgimento reale dei formatori, questo ha permesso di portare i ragazzi a un livello successivo. Siamo riusciti a creare un bel valore. I formatori hanno fatto corsi di formaizone sulla gestione del tempo e sulla comunicazione: uno step che ti porta a divulgare ancor meglio il know how” ha concluso Alessandro.

Chi è consapevole dell’importanza di avere una realtà completamente connessa nel territorio come la Carrozzeria Fratelli Basile è Umberto Eula, direttore del Consorzio CAA: “Il progetto delle FBasile Academy e la presenza di realtà come la Fratelli Basile rappresenta un’opportunità concreta: qui si incontrano formazione, che altrove vedo spesso essere auto referenziale, e sistema delle imprese. Nelle imprese ci sono innovazione e tecnologia, gli aggiornamenti che portano competenze nuove ai giovani”. “I ragazzi - ha proseguito Eula - qui vengono messi alla prova, gli si spiega cosa richiedono le aziende. Lo sperimentano direttamente. Sono alle prese con aziende vere, un ciclo di lavoro vero, problematiche”.

Nemmeno il tempo di finire la seconda edizione delle FBasile Academy, che lo sguardo della Carrozzeria Fratelli Basile è già proiettato al futuro. Ai prossimi step per consolidare il successo ottenuto. “Abbiamo tantissimi progetti per il futuro, quelli fatti questi anni sono stati solo la base. Abbiamo accresciuto le nostre competenze per dare vita a una progettualità più ampia” ha rivelato Mattia Basile, direttore commerciale della carrozzeria. “Ci sono molti fondi che arrivano dalla Regione Piemonte per poter accogliere alunni, partner e competenze ed entrare così in un grande calderone che ci mette nella condizione di far partire progetti molto interessanti. E’ importante e fondamentale la collaborazione con il territorio” ha spiegato.

Le opportunità sono molteplici: dai corsi che riguardano le competenze tecniche e pratiche a quelli per l’ufficio, senza dimenticare i percorsi per imprenditori e i corsi specifici per la crescita nella gestione dell’impresa: “Questo è il futuro del nostro settore, un settore sempre più professionalizzante e specifico. Il nostro mondo si sta trasformando a una velocità importante, dobbiamo essere pronti di accogliere le future sfide. Le FBasile Academy saranno al centro: l’unione della Fratelli Basile Academy, degli enti di formazione, degli istituti tecnici e delle aziende partner farà la differenza nel proseguo del progetto” ha concluso Mattia Basile.