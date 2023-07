“Strabarriere”, 7 giovani politici a confronto: così la politica dialoga e ripensa Torino

Zona Falchera oggi diventa protagonista di dialogo e confronto. Il progetto “Strabarriere" in strada Courgnè 81 ha ospitato sette consiglieri provenienti da tutte le Circoscrizioni della città di Torino: Pietro Falletto (PD) della Circoscrizione 1, Giovanni Caci (PD) della Circoscrizione 2, Alessandro Basilio di Gesù (PD) della Circoscrizione 3, Stefano Varesio (PD) Circoscrizione 4, Valerio Lomanto (Fratelli d'Italia), presidente della Circoscrizione 6, Francesco Caria (Fratelli d'Italia) della Circoscrizione 7, Enrico Foietta (coordinatore alla cultura del PD) della Circoscrizione 8.

I giovani politici si sono confrontati sui temi legati alla metropoli e alla loro attività istituzionale da consiglieri. Il metodo del dibattito è stato circolare, ognuno presentava le proprie opinioni su vari temi.

Dai discorsi dei consiglieri sono emersi punti di forza e criticità di ogni area della città, come il problema dei senza fissa dimora, presenti in tutte i quartieri o le difficoltà di genere più amministrativo, come gestire i bilanci circoscrizionali per coprire tutte le spese necessarie.

Il dibattito ha iniziato ad accendersi quando il consigliere di Fratelli d'Italia Caria ha esposto la questione dell'associazionismo: “Basta dare soldi, soprattutto in periodi di campagna elettorale, alle associazioni. È giusto contribuire ad esse, ma è sbagliato farlo solo con alcune o con quelle più da una parte politica rispetto che all'altra.

"La possibilità di utilizzare associazioni virtuose in uno specifico quartiere sprona queste ultime a non spostarsi, ma a rimanere presenti sul territorio e potersi espandere ancora di più."- ha replicato il coordinatore alla Cultura della Circoscrizione 8 Foietta al consigliere di FDI-: “Bisogna però creare un tessuto trasportabile e integrare la rete, quindi innovare i metodi, ciò dipende anche dalla modalità diversa con cui si deve fare politica”.