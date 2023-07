Sport |

Basket Torino, capitan De Vico ancora insieme alla Reale Mutua: rinnovo fino al 2025

“Sono felice e orgoglioso di fare ancora parte di questa famiglia” le prime parole post rinnovo

Basket Torino, capitan De Vico ancora insieme alla Reale Mutua: rinnovo fino al 2025

La Reale Mutua Basket Torino è lieta e orgogliosa di comunicare il prolungamento del contratto con il proprio Capitano, Niccolò De Vico, fino al 30 giugno 2025. Il Club gialloblù e l’ala classe 1994 continuano insieme un cammino che ha avuto inizio nell'estate del 2021 e che ha visto De Vico assumere sempre di più il ruolo di leader della squadra, dentro e fuori dal campo. Nella stagione appena conclusa, la prima da capitano, De Vico ha prodotto medie di 13.2 punti e 5.4 rimbalzi a partita in regular season, tirando con percentuali di assoluto livello: 54% dal campo, 42% da tre punti e 87% in lunetta. Nella quinta giornata di campionato, il giocatore nativo di Monza ha registrato un massimo stagionale di 31 punti nella vittoria al PalaFacchetti di Treviglio. Il 7 dicembre 2022, in occasione della partita in trasferta contro la Kienergia Rieti, De Vico ha superato il traguardo dei 500 punti in maglia gialloblù. “Sono felice e orgoglioso di fare ancora parte di questa famiglia,” ha dichiarato Niccolò De Vico dopo aver siglato l’accordo per il rinnovo contrattuale. “Abbiamo un conto in sospeso e vogliamo ricominciare da dove siamo arrivati. Seguiteci, ci divertiremo!”

Comunicato Stampa

Vuoi rimanere informato sul BASKET TORINO e dire la tua?

Iscriviti al nostro servizio gratuito! Ecco come fare:

- aggiungere alla lista di contatti WhatsApp il numero 0039 347 966 6498

- inviare un messaggio con il testo BASKET TORINO

- la doppia spunta conferma la ricezione della richiesta.

I messaggi saranno inviati in modalità broadcast, quindi nessun iscritto potrà vedere i contatti altrui, il vostro anonimato è garantito rispetto a chiunque altro.

TorinOggi.it li utilizzerà solo per le finalità di questo servizio e non li condividerà con nessun altro.

Per disattivare il servizio, basta inviare in qualunque momento un messaggio WhatsApp con testo STOP BASKET TORINO sempre al numero 0039 347 966 6498.