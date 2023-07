Cus Torino, un bilancio da medaglia: "Gli unici a festeggiare un +7% di iscrizioni"

Il Cus fa un un bilancio dell’Anno Accademico Sportivo 2022/2023 e premia gli atleti del team Torino Universitaria che hanno vinto una medaglia alla 76esima edizione dei Campionati Nazionali Universitari primaverili (Camerino dal 17 al 25 giugno) manifestazione in cui il Centro Universitario Sportivo torinese ha conquistato il primo posto nel medagliere finale.

Durante la cerimonia è stata presentata ufficialmente anche l’apertura delle candidature del Progetto Agon 2023/2024, promosso dal CUS Torino, dal Politecnico di Torino, dall’Università degli Studi di Torino, da Edisu Piemonte e dal Collegio Einaudi. AGON è un programma di borse di studio nato con l’obiettivo di garantire a giovani atleti e atlete meritevoli, provenienti da tutta Italia e dall’estero, l’accesso ai livelli più alti dell’istruzione accademica praticando sport in una realtà di eccellenza.

Al tavolo dei relatori erano presenti la Prorettrice del Politecnico di Torino Prof.ssa Laura Montanaro, il Prof. Corrado Lupo Delegato del Rettore dell’Università degli Studi di Torino e il Presidente del Centro Universitario Sportivo torinese Prof. Riccardo D’Elicio.

“Ai CNU 2023 - ha spiegato il presidente Riccardo D’Elicio: -. abbiamo vinto dei titoli straordinari, ma abbiamo fatto molto di più: abbiamo creato la possibilità per questi studenti-atleti di vivere una delle più belle esperienze di vita, che ricorderanno per sempre. Il mio ringraziamento va agli atleti che hanno preso parte a uno degli eventi più importanti degli ultimi mesi, ma anche ai dirigenti, agli allenatori, a tutte le società sportive e al Coni. Il mondo universitario rappresenta il futuro e lo sport universitario deve essere in grado di attirare sempre più studenti. Questo è il nostro obiettivo. Un dato tra tutti: Torino è l’unica città italiana che ha registrato un +7% di iscrizioni. Entusiasmo, passione e capacità sono le armi vincenti di uno studente-atleta che permettono di arrivare ovunque. Lo sport è un’ottima palestra di vita che insegna a far fatica a basso costo, per affrontare preparati le sfide di domani”.

La Prorettrice Laura Montanaro ha aggiunto: “Lo sport è una parte integrante della formazione universitaria, un veicolo importante di principi e valori che contribuiscono al percorso di crescita dei nostri studenti e studentesse, non sono come professionisti, ma anche come cittadini a tutto tondo. “Torino Universitaria” non è uno slogan, ma una concreta realtà animata da uomini e donne che lavorano a questo importante progetto, un progetto che sta dando frutti tangibili: non a caso, ci siamo classificati al primo posto dei CNU 2023. Ringraziamo gli studenti e studentesse atleti che ci hanno così egregiamente rappresentati”.

“Lo studente-atleta - ha concluso Corrado Lupo - è chiamato quotidianamente a un duplice impegno. Per ottenere dei risultati deve essere in grado di ottimizzare il proprio tempo e per questa ragione rappresenta, per tutti, un esempio virtuoso. Bisogna metterlo nelle condizioni ideali di esprimere al meglio il suo potenziale di studente e di atleta e in questo senso la logistica e la sensibilizzazione dei docenti può essere di grande aiuto”.

Un saluto in chiusura anche da parte del delegato del CONI Torino Luigi Casale: “È un onore essere qua in rappresentanza della delegazione Coni piemontese. Ieri sera durante la Giunta del CONI sono stati ricordati due personaggi storici, che hanno fatto tanto per lo sport italiano: Giulio Onesti e Primo Nebiolo. Oggi non potevo mancare per celebrare con questi giovani universitari questo splendido risultato”.