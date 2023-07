Torino, preparati: arriva il gran caldo. Attesi fino a 40 gradi

Chi può “scappi” dalla città, magari cercando un po’ di relativo fresco in montagna. Il gran caldo è arrivato a Torino: nella giornata di oggi sono infatti attesi decisi aumenti delle già alte temperature. Secondo il bollettino Arpa, il termometro toccherà 36 gradi tra domenica e lunedì.

La temperatura percepita però potrebbe arrivare fino a 40, soprattutto nell’area metropolitana, in pianura. Il “disagio bioclmatico estivo” toccherà quindi il valore di 9.7 su un’indice di dieci. Il consiglio è ovviamente quello di idratarsi tanto e di evitare di uscire nelle ore più calde della giornata.

La Città di Torino ha definito il "Piano operativo per l'emergenza caldo 2023" per aiutare le persone anziane e le persone fragili. Il piano resterà attivo per tutto il periodo estivo. E' stato inoltre istituito lo sportello di risposta telefonica del Servizio Aiuto Anziani che risponde ai numeri 011.81.23.131 e 011.011.33.333 ed è operativo tutti i giorni feriali dalle ore 9.00 alle 17.00 (dopo le 17.00 e nei fine settimana risponde il centralino della Polizia Municipale)