Agente prova a dividere la rissa tra detenuti e finisce in ospedale: “Il carcere di Torino è una polveriera”

Nemmeno il tempo di riportare un’aggressione, che il carcere Lorusso e Cutugno di Torino è di nuovo teatro di violenza dietro le sbarre.

Alle ore 10:00 circa presso il padiglione A, un detenuto addetto alla pulizia dei locali sanitari, al rientro nella propria cella dopo aver eseguito la propria mansione ha dato il via a una lite con il proprio compagno di cella. L’agente di sezione in presenza di un sovrintendente è quindi entrato in cella per sedare la rissa, venendo a sua volta colpito nel corso della divisione.

Il poliziotto ha dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso dell’ospedale Maria Vittoria di Torino dove una volta accompagnato, gli è stato refertato un trauma da schiacciamento del polso guaribile in 10 giorni.

I sindacalisti dell’Osapp attaccano: “Oramai il carcere di Torino è diventato una vera e propria polveriera nel silenzio totale del DAP (Dipartimento Amministrazione Penitenziaria) e della politica. Speriamo che qualcuno intervenga al più presto per porre fine a questo infinito e drammatico stillicidio”.