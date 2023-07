Gene Gnocchi sul palco de Il Cabaret in piazza

Comico, ospite e presentatore televisivo sempre ironico e graffiante, autore di libri umoristici e non solo. Eugenio Ghiozzi, in arte Gene Gnocchi, è il protagonista del secondo appuntamento de ‘Il Cabaret in Piazza’ la rassegna estiva organizzata da Nova Coop che anima i mercoledì di luglio della Piazza Commerciale Botticelli (via Sandro Botticelli 85 – Torino).

Mercoledì 12 luglio, alle ore 19, Gene Gnocchi omaggia la tradizione del cabaret portando nello spazio pubblico della piazza Botticelli il suo spettacolo “Sconcerto Rock 2023”, nel quale assume le sembianze di un attempato rocker che si presenta sul palco per partecipare a quello che, nelle sue intenzioni, dovrebbe essere un grande concerto celebrativo della propria carriera.

Come d’abitudine il mattatore della serata è supportato dalla presenza di Mauro Villata, il comico e cabarettista torinese che introduce e presenta tutti gli appuntamenti.

La rassegna proseguirà nei mercoledì di luglio con altri due appuntamenti:

mercoledì 19 luglio la scena sarà affidata a Gianluca Fubelli e al suo “The Real Scintilla”, per una performance tra gag e imitazioni del celebre attore, comico e personaggio televisivo;

mercoledì 26 luglio sarà la volta della simpatia e la napoletanità di Biagio Izzo, attore e comico con importanti presenze negli ultimi anni sia al cinema che in televisione, trasposta nel suo spettacolo "Un italiano a Napoli".

Per info: https://piazzabotticelli.it/