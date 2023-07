Mantra Musa: canto di amore, traumi e ambizioni future

Mantra Musa, al secolo Simon Chionetti, è un artista torinese classe 2000. Si approccia al mondo della musica durante il liceo studiando canto e mettendosi alla prova con le sue prime esibizioni dal vivo. La versatilità è uno degli elementi che più lo contraddistingue, infatti, nonostante la sua stretta vicinanza al mondo urban, possiede un background che è il frutto dalle influenze dei generi più disparati, tra cui anche: l’r’n’b’, il pop e il rock. Dopo un periodo di assenza torna con i suoi primi singoli ufficiali cominciando a collaborare con DJ Fede. Il 27 gennaio 2023 pubblica, “Emoji”, un nuovo inedito prodotto da DJ Fede. Il 14 aprile, l’artista presenta il suo nuovo singolo “Dalla Parte Dei Deboli”. Il 23 giugno 2022 pubblica il nuovo singolo, “La Perla di Labuan” nel quale sviscera l’idea di amore in modo metaforico attraverso la relazione tra Sandokan e Lady Marianna Guillonk.

Come si è avvicinato Mantra Musa alla musica e perché si chiama così?



Ho avuto la fortuna di avere dei genitori che mi hanno sempre fatto ascoltare molta musica di diversi generi. Ricordo di viaggi per l’Europa su un camper, dove la cosa fondamentale era portarsi dietro una pila di cd così da potersi godere i paesaggi con un sottofondo musicale, tipo la colonna sonora di un film. Con il tempo ho capito veramente che la musica avrebbe fatto parte della mia vita, non sapevo esattamente in che modo, ma sentivo un qualcosa dentro di me, come se ci fosse un’attrazione tra me e il mondo della musica. Crescendo questo desiderio di rendere la mia vita come un musical mi ha portato a fare esperienze, come le lezioni di canto. Tutt’ora penso che sia stata opera del destino il fatto che abbia iniziato a prendere lezioni di canto perché è stata la vera causa della mia svolta personale, ovvero il desiderio di rientrare anche io in quei “cd” e far apprezzare un viaggio grazie alla mia musica. Dopo diversi anni di canto, improntato più sul pop americano, ho deciso di iniziare a scrivere i miei testi in italiano partendo dal genere rap senza tralasciare le mie influenze pop. In questi ultimi anni ho pubblicato diversi singoli, in collaborazione con il mio produttore DJ Fede, penso di essere sulla strada giusta per fare qualcosa di grande, anzi ne sono fermamente convinto. Non dico ciò perché sono spavaldo, ma perché ho le idee ben chiare sulla persona che voglio diventare. Il mio nome d’arte racchiude un po’ questo concetto, Mantra Musa è l’unione tra due significati: Mantra sta per, il voler crescere interiormente come individuo, a livello di esperienza musicale, crescita individuale dal punto di vista emotivo. Musa invece deriva dal nome Mansa Musa, ovvero un personaggio storico considerato l’imperatore più potente e ricco della storia, questo sta a definire la crescita artistica, un volersi affermare agli occhi del pubblico, un arricchimento dato dalla mia passione.

Lei afferma che la versatilità è una delle sue caratteristiche, ci spiega il motivo?



Io mi reputo un artista molto versatile, perché non mi ritrovo in un solo genere come fa la maggior parte degli artisti. Esprimo un mio pensiero in musica e mi lascio trascinare da un sound che mi ispira e che reputo più in linea con il mio flusso di coscienza, ovviamente sempre mantenendo il mio stile. Penso che ogni artista debba ragionare così, so che per un pubblico sia difficile da definire e farlo rientrare in un genere ma l’artista in primis dovrebbe pensare a fare musica per se stesso, come l’andare ad una seduta con lo psicologo.

Cosa ispira la scrittura dei suoi testi?



I miei testi sono ispirati alle mie esperienze passate e dalle mie ambizioni. Tratto di amore, traumi, ambizioni future.

Qualche settimana fa è uscito il singolo “La Perla di Labuan”, quale storia ci racconta?

Nel mio ultimo singolo, “La Perla Di Labuan”, tratto dell’amore come un qualcosa che non sempre necessiti di una continua ricerca, ma bensì dalla casualità che porta due persone ad incontrarsi ed attrarsi in maniera spontanea reciprocamente. Nel testo del brano viene sviscerata questa idea di amore in modo metaforico attraverso la relazione tra Sandokan e Lady Marianna Guillonk, soprannominata “La Perla Di Labuan”, romanzo con il quale ho condiviso parte della mia infanzia.

Pensa di raccogliere mai i suoi lavori in un album o Ep?



È già in programma un disco prima della fine dell’anno.

La sua Torino musicale e non.



Per parlare Torino non basterebbe un’intervista. Io vedo la mia città un po’ come una musa ispiratrice, il mio posto sicuro, ne parlo nel mio singolo “Dalla Parte Dei Deboli”. È la mia città quindi penso sia normale essere legato alle proprie radici, ma penso che quando hai una mentalità artistica vedi le cose e le senti in un modo diverso da come una persona “comune” le interpreta, ad esempio, guardando un paesaggio.

News, appuntamenti, live in programma.

Al momento non ci sono ancora appuntamenti confermati, ma sicuramente ce ne saranno nei prossimi mesi. Sto lavorando molto sulla mia musica e arriveranno tante novità.