Automobilista multato dal T-Red, insulti shock a Foglietta: “Frigida, non hai ricevuto amore”

Una lettera scritta in stampatello, carica d’odio e frustrazione. A riceverla Chiara Foglietta, assessora ai Trasporti del Comune di Torino. Il mittente? Un automobilista inferocito, arrabbiato per esser stato multato dal semaforo T-Red. Per aver attraversato la linea d’arresto probabilmente.

La lettera shock contro Foglietta

“Lei e i vigili urbani siete di una cattiveria ai limiti della crudeltà” inizia la missiva indirizzata a Foglietta. Che poi prosegue: “Penso derivi da un’infanzia senza amore, magari per genitori separati. O da una frigidità per mancanza d’affetto e sesso”. I toni dell’ automobilista sono durissimi, le accuse fuori luogo.

“L’unica cosa che la rende euforica è accanirsi con gli automobilisti che hanno superato di un centimetro la riga semaforica” dice anche l’automobilista inferocito.

La risposta dell’assessora

Stufa di ricevere insulti, Foglietta ha quindi risposto all’hater. “A casa tutto bene, grazie. Infanzia piena d’amore e genitori ancora sposati. E per il resto della vita una quantità di affetto per cui sono davvero grata ogni giorno”.

“L’amore - prosegue l’assessora - mi aiuta a sopportare l’enorme quantità di odio che mi viene riversato addosso sui social, nelle lettere al giornale, al telefono, praticamente ogni giorno. Condito spesso da minacce. Anche attraverso interessanti lettere anonime”.

“La critica è sempre ben accetta, le porte del mio ufficio sono aperte, ma tutto questo è inaccettabile, anche per chi ha le spalle larghe come le mie” conclude Foglietta.