Fulvio D’Alessandro si riconferma Presidente di Federmanager Cuneo

Le votazioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo 2023/2025 di Federmanager Cuneo si sono concluse lo scorso il 2 luglio 2023.

In linea con le precedenti elezioni l’affluenza al voto espresso dagli iscritti, indice questo di una buona considerazione federativa. Nell’utilizzo del sistema telematico Eligo non si sono rilevate particolari criticità.

In quota dirigenti in pensione (nel numero massimo di 4) risultano eletti:

In quota dirigenti in servizio (nel numero massimo di 4) risultano eletti:

In quota quadri aziendali in servizio (1):

I consiglieri in servizio sono in totale 5.

In base allo Statuto è stato indetto il nuovo Consiglio Direttivo lunedì 10 luglio 2023 che ha avuto il compito di nominare, tra gli eletti, il Presidente, il vicepresidente e il tesoriere che, insieme ai consiglieri, ricopriranno la funzione federativa per il prossimo triennio.

CONSIGLIERI: DELFORNO Gianluigi, GIRAUDO Cristiana, QUAGLIA Giancarlo, CALLEGARO Lorenzo, GHIAZZA Franca (in quota Quadri aziendali)

Dopo un lungo lavoro teso a riportare in equilibrio operativo Federmanager Cuneo si propone per il prossimo triennio un Consiglio direttivo all'insegna del rinnovamento e della continuità con una buona rappresentanza di donne e di giovani dirigenti in servizio.