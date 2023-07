L'importanza di conoscere l'inglese

Al giorno d’oggi, apprendere l'inglese è fondamentale per la formazione accademica di qualsiasi persona. La conoscenza di questo idioma è praticamente necessaria nel mondo del lavoro, chi padroneggia questa lingua ha molte più opportunità di ottenere un impiego più prestigioso e con maggiori benefici economici. Fin dalla tenera età, nelle scuole si promuove il suo apprendimento poiché i più piccoli assimilano molto meglio le conoscenze: l’obiettivo è migliorare la comprensione e la comunicazione man mano che crescono.

Nel caso si abbia la necessità di studiarlo in età più avanzata, per completare i propri studi o per il desiderio di apprendere una lingua diversa, ci sono molti modi disponibili che lo permettono. Dai corsi, alle piattaforme online, fino alle accademie con insegnanti madrelingua che dispongono di metodi facili e semplici per permettere agli studenti di aumentare le loro conoscenze e raggiungere i loro obiettivi.

Attraverso questo articolo, elencheremo i vantaggi e i benefici che scaturiscono dalla conoscenza dell’inglese, i motivi – insomma - per cui si dovrebbe essere incoraggiati a impararlo:

Viaggiare è più divertente

L'inglese è la lingua universale, ovunque tu voglia viaggiare c'è sempre qualcuno che la parla. Se hai un inglese fluente, puoi destreggiarti perfettamente per svolgere qualsiasi attività, oltre a permetterti di relazionarti con la gente del posto, conoscere la loro cultura e il loro stile di vita, arricchendo così il tuo bagaglio culturale. Può essere un'opportunità per vivere esperienze indimenticabili!

Collegare e creare amicizie con altre culture

Quando impari una nuova lingua, si apre un ventaglio di possibilità per incontrare nuove persone, l’inglese è in questo senso un autentico passe par tout. Con lo sviluppo delle comunicazioni, conoscere un'altra lingua facilita l'incontro con persone di diverse culture e l'espansione del cerchio di amicizie. L'inglese è la lingua più parlata su Internet, quindi puoi facilmente contattare chiunque nel mondo.

Ti aiuta nella tua formazione

Imparare una seconda lingua ha molti benefici sul nostro organismo e sviluppo cognitivo. Aumenta la capacità di concentrazione e aiuta a migliorare la memoria. Inoltre, è dimostrato che chi parla una seconda lingua trova più facile impararne una terza. È importante mantenere attivo il cervello, e non c'è esercizio migliore dell'apprendimento.

Più sicurezza in te stesso



Quando si inizia a parlare in un'altra lingua sembra che la timidezza paralizzi un po' per la paura di fare una figura ridicola di fronte agli altri. Bisogna rischiare e accettare che all'inizio commetteremo degli errori, in questo modo si supera il primo “blocco” e si affronta questa situazione con più sicurezza. Col passare del tempo si riesce a parlare fluentemente, ma tutti gli inizi sono complicati.

Motivi personali



Oltre a trovare un buon lavoro o andare in vacanza, potresti voler conoscere un'altra lingua per una propria scelta. Non c'è niente di più interessante che studiare qualsiasi materia per crescita e soddisfazione personale. L'inglese è la lingua più studiata in tutto il mondo e infatti, è sempre positivo studiarlo a qualsiasi età, è una sfida personale che può aiutarti nel tuo sviluppo, questa curiosità di apprendere può farti sfruttare e godere al massimo il tuo studio. Va ricordato inoltre che l’inglese è onnipresente nel nostro quotidiano: ad esempio, se impari l'inglese potrai capire meglio i testi delle canzoni di cantanti e gruppi internazionali o potrai scoprire il fascino di vedere un film in versione originale.

Hai voglia di imparare l’inglese? Dopo aver letto tutti questi vantaggi, non esitare più! Prendi la tua agenda e organizza il tuo tempo, trova il modo che ti risulta più comodo e che ti permetterà a raggiungere il tuo obiettivo. Che sia per necessità o per scelta personale, non rimpiangerai di aver preso questa decisione.