I ragazzi di Villafranca Piemonte chiamano a raccolta i trattoristi per il loro Villa Tractor Beer Fest

Hanno lavorato sodo per raddoppiare i giorni di festa e introdurre alcune novità. Il gruppo giovani della Pro loco di Villafranca Piemonte sta definendo i dettagli del Villa Tractor Beer Fest, evento che durerà due giorni, anziché uno come lo scorso anno. La manifestazione porterà nel piazzale del Pala Bus Company in via Brigata Alpina Taurinense - nelle serate di venerdì 14 e sabato 15 luglio - gli amanti del buon cibo, della birra e soprattutto tanti trattoristi.

“Il clou della festa rimane la sfilata dei trattori in centro paese, che l’anno scorso ha entusiasmato il pubblico, ma l’intrattenimento musicale questa volta durerà due intere serate e nel piazzale posizioneremo anche un toro meccanico per chi si volesse competere in un rodeo” annuncia Lorenzo Groppo del gruppo giovani della Pro loco. “Questa volta abbiamo corretto alcuni dettagli della prima edizione – continua – e aumentato le proposte d’intrattenimento, grazie al coinvolgimento di numerosi sponsor”.

Il programma completo della festa

Venerdì 14

ore 19,30 apertura self service

ore 22 festa della birra con dj Giulia Frencia

ore 23 cocktail party

Sabato 15

dalle ore 16 inizio ritrovo trattori con musica e panini

ore 18,30 partenza sfilata trattori per le vie del paese

ore 19,30 apertura self service

ore 22 dj di radio Gran Paradiso con Iulieetta agriblogger

ore 23 cocktail party

Il Comune di Villafranca Piemonte patrocina l’evento. “Abbiamo dato questa opportunità al gruppo giovani perché è giusto che ci sia un ricambio generazionale nelle associazioni del paese – afferma il sindaco di Villafranca Piemonte Agostino Bottano –. Le nuove leve portano sempre nuove idee, così come succede quest’anno con il Villa Tractor Beer Fest”. L’organizzazione del self service, degli spettacoli musicali, della sfilata dei trattori... tutti gli aspetti dell’evento sono stati curati dai ragazzi: “Per loro si è trattato di un bel banco di prova: ed ora si meritano che la festa riesca bene” dichiara la presidente della Pro loco, Franca Alciato.

“Il nostro augurio è di avere sabato 15 alle 16, nel piazzale del Pala Bus Company, ancora più trattori di quelli dello scorso anno per poi partire per la sfilata in paese” auspica Groppo.

Per info e prenotazioni: Lorenzo 345 5068833, Matteo 392 5822133