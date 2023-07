Iniziati i lavori per lo spostamento temporaneo del Consiglio regionale in sala Viglione

Sono iniziati i lavori per ospitare temporaneamente il Consiglio regionale in sala Viglione, al primo piano nobile di Palazzo Lascaris. L’Aula consiliare, infatti, sarà interessata nelle prossime settimane dalla prima tranche di lavori per il suo completo restauro.

La sala Viglione è normalmente utilizzata per incontri, convegni ed è consuetudine che ospiti anche un grande numero di persone. “Tecnici e addetti – spiega il presidente dell’Assemblea Stefano Allasia – stanno preparando i banchi provvisori, nonché i sistemi tecnologici necessari, che consentiranno di non interrompere l’attività legislativa, malgrado i necessari interventi di restauro dell’Aula e del palazzo”.

La prima parte dei lavori che interesseranno l’Aula sotterranea sono previsti già dalla fine di questo mese e si protrarranno almeno sino alla metà di ottobre: viene rifatto il sistema videocongressuale e si bonificano tutti i vecchi cavi, con la sostituzione dei microfoni, nonché l’installazione d’un moderno sistema audio. Si migliora l’acustica interna e il collegamento con l’esterno. La nuova aula sarà più versatile anche per collegamenti più evoluti, con traduzione simultanea automatica. Si rifà anche la rete dati.

La seconda parte dei lavori è prevista da da giugno 2024 a febbraio 2025: verrà smantellata tutta la volta, perché all’interno ci sono i macchinari di trattamento dell’aria e vengono rifatti tutti gli impianti: condizionamento, trattamento aria, elettrici; c’è l’adeguamento alla prevenzione incendi. Si rifarà la controsoffittatura, riprendendo quella dei progettisti, professori Franco Albini e Franca Helg.