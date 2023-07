Strategia Urbana d'Area, 80 mila euro per il Canavese e l'Eporediese

La programmazione del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2021/2027 si articola complessivamente in cinque assi portanti: 807 milioni per promozione di ricerca e sviluppo, competitività, transizione digitale, 435 per rendere performanti edifici pubblici ed imprese, favorire economia circolare, proteggere biodiversità ed ecosistemi naturali. E ancora 140 milioni per lo sviluppo dei territori e delle comunità locali, 40 per la mobilità ciclistica.